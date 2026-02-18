18日午前、東京・日野市の中央道下り車線で、京王バスが運行する車両が燃える火事があり、延焼中です。中央道下りは現場付近で通行止めとなっています。警視庁などによりますと18日午前9時すぎ、東京・日野市の中央自動車道下り線で、「バスが燃えている」と目撃者から110番通報がありました。中央道下り石川パーキングエリアの手前2キロほどの場所で、京王バスが運行する車両のエンジンルーム付近から出火したとみられ、現在バス