米南方軍は声明で、16日遅くに米軍が3隻の船舶を攻撃し11人を殺害したと発表した/US Southern Command via CNN Newsource（CNN）米南方軍は17日、東太平洋とカリブ海で麻薬密輸船とされる船舶3隻を攻撃し、乗船者11人を殺害したと発表した。米南方軍は声明の中で、3隻とも麻薬密輸ルートとして知られる航路を航行し、麻薬密輸に関与していたことが確認されたと強調。殺害した「麻薬テロリストの男」11人は、東太平洋で最初に攻撃し