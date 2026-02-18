JR東日本によりますと、きょう午前8時50分ごろ東大宮駅で発生した人身事故の影響で、JR宇都宮線は東京駅と宇都宮駅の間、湘南新宿ラインは新宿駅と宇都宮駅の間で、いずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前10時20分ごろを見込んでいるということです。