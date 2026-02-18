シンガー・ソングライター星野源（45）が、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に出演。3月31日をもって番組が終了することを発表した。番組の中盤で、星野自ら「『この番組、私、『星野源のオールナイトニッポン』が、来月3月31日の放送で最終回を迎えます」と発表。「そうなんです。ついに発表させていただきました」と明るいトーンで伝え、「10年でございます