佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は１７日の７Ｒでアーニャワクワクに騎乗して１着となり今年の１０勝目。「スタートは決まったけど、（直線に向いて）勝つのはどうかなという手応えだったので、よかった」と笑顔。１８日は２度目の８００メートルとなるソッフィオーネの変わり身に期待している。３ＲソッフィオーネＢ５ＲワイワイウォリアーＢ６ＲペイシャメダリストＢ９Ｒヤマトフェイス