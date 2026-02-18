◆練習試合広島―ロッテ（１８日・コザ）今季３度目の対外試合となる練習試合・ロッテ戦のスタメンが発表された。来日２年目を迎えたファビアン、モンテロの両助っ人が、それぞれスタメンで対外試合初出場。ドラフト１位・平川（仙台大）は３戦連続で１番に入り、同じく佐々木も３戦連続となる４番に入った。広島の先発は以下の通り。１（中）平川２（左）ファビアン３（一）モンテロ４（三）佐々木５（捕）坂倉６（右）中村奨