以前のNISAよりも非課税でたっぷり投資ができる 資産形成が可能となる商品が対象 金融庁では新NISAで扱う商品を「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」と定義しています。具体的には、積立投資枠で投資信託とETF（上場投資信託）が対象商品です。これは、旧NISAのつみたてNISAの対象製品と同じもので、金融庁が定める「販売手数料ゼロ」「信託期間20年以上」などの要件を満たしたものに限定されています。 一方、成長