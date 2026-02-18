食べているのに太らないという人が存在するのはなぜなのか？ 脳は都合の良いことだけ記憶する！体質という言葉に騙されないで！ 「〇〇で太る体質をやせる体質に」のような、いわゆる「体質改善ダイエット」も要注意です。 自分は食べ過ぎではない、水を飲んでも太る体質という人がいますが、ゼロカロリ