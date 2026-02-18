心の毒のもと、「ストレス」で体調が悪くなる理由とは？ストレスを感じる仕組みはなぜあるのか ストレスは命を守る大切な体の機能 ストレスが心の毒となり、心身にダメージを与えるのなら、なぜ体にはストレスを感じる仕組みが備わっているのでしょうか。今から数万年前、私たちの祖先は狩猟や採集をして暮らしていました。敵と出会った瞬間には、命がけで戦ったり必死に逃げたりすることも。その際、素早く体を動かせるよ