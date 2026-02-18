【内野守備のとき】相手走者の盗塁で「走った！」と声を出す 【どうして？】→ 走者の動きをキャッチャーに教えるため 相手の走者が盗塁を試みた場合、そのときの守備位置に応じて、ショートか二塁手がベースカバーに入る。 そのときには、常に「走った！」と声を掛けながら動くようにしよう。キャッチャーはピッチャーが投げたボールを見ていて、ランナー