冬の到来を告げる風物詩「雪虫」の正体とは？ 夏が暑いと大量発生することも…… 北海道の秋の風物詩として知られる「雪虫」。白い綿のような毛に包まれた虫が群れになってゆらゆらと飛ぶ姿が見られると、その１週間～10日後には初雪が降ると言われています。 雪虫の正体は「トドノネオオワタムシ」というアブラムシの一種。春から秋にトドマツの根などで単為生殖を繰り返して増殖し、秋になると羽を持った成虫が産卵