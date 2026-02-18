【手首の動き】右手首の角度を残した状態で打つ 【部位】右手首 【機能】ボールを押し込む 重さでヘッドは落ちてくる では、ヒンジングの動きについてはどうでしょう。これもやはり、コッキングの動きと同じように動いていきます。つまり、バックスイングで折れていき、トップから切り返しの動きの中で最大に折れ曲がってから、戻っていきます。 この動きについては、インパクトでアドレスのときの状態に戻ればいい