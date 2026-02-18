山陽道鴨方IC付近 NEXCO西日本は2026年3月から4月にかけて、管内の30カ所の高速道路料金所をETC専用に変更します。変更後はETC車載器を搭載していないと料金所を通過できないため、注意が必要です。 岡山県では、山陽道の鴨方（3月24日～）、中国道の美作（3月24日～）と北房（4月8日～）の３つの料金所がETC専用になります。香川県では、高松道の津田寒川（4月8日～）の料金所がETC専用となりま