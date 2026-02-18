関東地方は、3連休にかけて、暖かくなったり、寒くなったりと気温の変動が大きくなりそうです。21日(土)からの3連休は気温が日ごとに上がるでしょう。ただ、スギ花粉の飛散もグッと増えますので、対策を万全にしてお過ごしください。今日18日(水)の関東の天気今日18日(水)の関東地方は、沿岸部は午前中は雲が広がるものの、午後は晴れるでしょう。内陸部はおおむね晴れる見込みです。ただ、茨城県北部では夜になると雨や雪が降り、