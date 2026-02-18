女優の大和田美帆（42）が18日、10年間MCを務めていたNHKEテレ「チョイス＠病気になったとき」を卒業することを自身のインスタグラムで発表した。また、同じくMCの俳優・八嶋智人（55）も卒業することを伝えた。大和田は自身のインスタグラムに動画を投稿し「中の動画でさりげなく重大発表しています」と伝えた。動画では出演衣装の紹介をするとともに「さあ、チョイスも残すところあと数回になりまして」と伝えると、テロッ