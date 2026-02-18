WBC日本代表の強化合宿を訪れ、ブルペンで練習する選手を見守るファン＝17日、宮崎市野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表が14日から強化合宿をしている宮崎県に、恒例のプロ野球キャンプを含めファンが詰めかけている。2023年の前回合宿中には大学入試の受験生の宿不足が深刻化し、乗客が急増する駅で大混雑も起きた。今回はこうした問題にも備え、再度の「熱狂」を歓迎している。初日の土曜は好天となり