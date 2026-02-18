ノジマは高い。１７日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．０３％）、または３３億円。期間は２月１８日～来年２月１７日。 あわせて株主優待制度の拡充を発表。保有株数の区分を変更するとともに、新たに保有年数の条件を設け、これらに応じてカタログギフトやノジマポイント、優待券などを贈呈する。発表を好感した買いが入っている。 出所