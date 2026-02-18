アルピコホールディングスが３日続伸している。１７日の取引終了後にデザインコンサルティング事業などを手掛けるＭＡＧ・ＭＡＧ（長野県松本市）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表しており、材料視されている。子会社化によるクリエイティブ機能の内製化が可能となり、グループ全体でのシナジー創出を加速させるのが狙い。取得価額は非開示。なお、２６年３月期業績への影響は軽微としている。