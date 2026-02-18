ＳＤＳホールディングスがカイ気配を切り上げている。同社は１７日の取引終了後、連結子会社の省電舎が小型・分散型ＡＩデータセンターの建設事業などを開始すると発表。これを材料視した買いが入った。 省電舎は東京都内で小型・分散型ＡＩデータセンターの躯体・内装工事を受注しており、今年２月末の完成・引き渡しを予定する。同社は空気冷却方式による空調設備工事の実績を多く持つこと