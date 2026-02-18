ステムリムが小動き。１７日の取引終了後、塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発候補品レダセムチドについて、カナダで軟骨疾患に対する新規治療に関する用途特許が登録されることになったと発表した。これを材料視して寄り付きは高く始まったが、買い上がる姿勢はみられず売りに押される展開となった。軟骨は自己修復能が乏しく、疾患が慢性化・進行性になりやすい。そんななか、レダセムチドの静脈内投与を通じて骨髄由来の