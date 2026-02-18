ブロードバンドタワーが３連騰している。１７日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、ケイマン諸島に拠点を置く投資運用会社シルバーケイプ・インベストメンツによる株式保有割合が８．５５％から１１．００％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資または場合により重要提案行為を行う可能性がある」としており、報告義務発生日は２月