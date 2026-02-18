[2.17 エールディビジ第23節 スパルタ・ロッテルダム 1-1 NEC]オランダ・エールディビジは17日に第23節を行った。MF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムとFW小川航基とMF佐野航大が所属するNECの対戦は、1-1で引き分けた。三戸と佐野はともにフル出場。小川は後半23分から途中出場でピッチに入ると、0-1で迎えた28分に同点ゴールを決めた。15日に行われた試合は大雪により、試合開始7分で延期が決定。中1日で再試合が行