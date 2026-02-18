UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、決勝トーナメントプレーオフ第1戦1日目を各地で開催した。ユベントス(イタリア)をホームに迎えたガラタサライ(トルコ)は前半15分に先制しながらも、32分までに2点を奪われて逆転を許してしまう。しかし、後半に入って2点を奪って逆転すると、22分にはDFフアン・ダビド・カバルが退場して数的優位に立つ。その後、2点を加点して5-2の勝利を収めて大きなアドバンテージを得た。同国対