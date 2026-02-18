コニシは４日ぶり反発。１７日取引終了後、三菱ケミカルグループ傘下の三菱ケミカルが手掛けるアクリルエマルジョン事業、三菱ケミカル子会社のジャパンコーティングレジンが手掛ける合成樹脂エマルジョン事業の２事業を承継する新設会社の株式を取得し、完全子会社化すると発表した。株式譲渡実行日は１２月１日の予定。２７年３月期の業績に与える影響は現在精査中という。 あわせて、２３０万株（自己株式を