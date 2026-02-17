資生堂の「マキアージュ（MAQuillAGE）」が、新作ファンデーション「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」の発売を記念したイベント「白玉処 MOCHillAGE」を2月18日から23日までZeroBase表参道で開催する。【画像をもっと見る】マキアージュは、若年層がファンデーションを自分の肌に合う色よりも、理想の肌色に合わせて選ぶことに着目。さらに、より明るく透明感の高いファンデーションへの需要の高まりから