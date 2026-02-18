ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。五輪初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。今季限りでの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位発進となった。１９日（日本時間２０日）に行われるフリーでは、日本女子初の複数メダル獲得に期待