財務省が18日発表した1月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が1兆1526億円の赤字だった。赤字は3カ月ぶり。米国向けの輸出額は前年同月比5.0％減となり、2カ月連続で減少した。トランプ米政権による高関税措置が影響したとみられる。世界全体の輸出額は16.8％増の9兆1875億円で、5カ月連続で増加した。輸入は2.5％減の10兆3401億円だった。