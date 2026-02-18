タレントの小島瑠璃子（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、2歳の愛息子との2ショットを披露した。小島はストーリーズで「ちばガストロノミーAWARD」にプレゼンターとして出席したことを明かし、ピンクのノースリーブドレス姿のショットをアップ。続けて満面の笑みで息子を抱き、ピースサインをする自身のショットを投稿。「お仕事しているところを息子に初めて見てもらえました！」とつづった。