シンガー・ソングライター星野源が17日深夜放送のニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。3月31日深夜放送回を最後に番組を終了すると発表した。星野は番組中盤、「大切なお話があります。2016年3月28日から始まった『星野源のオールナイトニッポン』。この番組、来月3月31日の放送で最終回を迎えます」と前置きした上で「うわ〜祭りだ〜！」と明るい声を発した。「ちょうど10年。いろんな思い出が