コアラジェイピーは2月19日から3月31日まで、東京・北青山にて「Koala 1 Room Switch 気分で切り替える3スタイル」イベントを開催する。5秒でソファー、カウチソファー、ベッドに切り替えられるソファーベッド『CUSHY』(クシィ、1人掛け/シングル：10万9,900円〜)を試すことのできる機会となっている。東京・北青山で「Koala 1 Room Switch 気分で切り替える3スタイル」イベントが開催○どんな製品になっている?体験イベントが開催