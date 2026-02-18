「渋谷まるごと、ART×TECHの実験中。」をコンセプトに、渋谷の街全体でアートとテクノロジーを掛け合わせた最新カルチャーを体験できる「DIG SHIBUYA」。今年で3回目を迎えた今回は、2月13日〜15日の3日間、スクランブル交差点やMIYASHITA PARK、渋谷PARCOなど、渋谷公園通りを中心とした様々な場所でイベントを繰り広げた。イベント開催中、渋谷の至る所で見られた「DIG SHIBUYA」のポスターNTT東日本はこの「DIG SHIBUYA 2026」