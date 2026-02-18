インターネットイニシアティブ（IIJ）は2月16日、IT人材育成プログラム「IIJアカデミー」第7期の募集要項を公開し、受講生の募集を開始した。実習期間は5月11日から7月31日まで。第7期からは、本科カリキュラムの「動的経路制御を用いたネットワークの設計と構築」の実習期間を8週間から12週間に拡大するという。○受講生の声に対応してカリキュラムを改定IIJアカデミーは、同社が創業以来30年にわたり培ってきたインターネットサ