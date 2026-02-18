女子SPミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で1位、坂本花織（シスメックス）が77.23点で2位、千葉百音（木下グループ）が74.00点で4位に。70点超えが史上最多9人という空前のハイレベルで、日本勢が好発進を決めた。先陣を切って18番目に登場した17歳・中井がトリプルアクセルを決めるなど完璧な演技を披露。自己