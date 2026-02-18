◆姫路競馬２日目（２月１８日）《小牧太》３勝を挙げて３８勝。アモーレサンライズ（８Ｒ）に好感触。「好勝負を見込んでいる」（◎）。クレイズシネマ（１０Ｒ）は「調子はいい。ＪＲＡ勢相手にどこまで戦えるか」（◎）。キングスピカ（１２Ｒ）も「（勝つだけの）力はある」（◎）。イザグリーンライト（１１Ｒ）は「大崩れはしないはず」（○）。《下原理》１勝加算で２２勝。オリビアサンライズ（８Ｒ）で勝利を