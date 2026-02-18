新幹線でもしも自分の指定席に他人が座っていたら、誰でも困惑するだろう。勇気を出して「間違ってませんか？」などと声をかけたとして、なぜか相手が強気に出てきたら……。今回は、そんな理不尽なエピソードを紹介しよう。◆自分たちの席を占領する中国人観光客これは小林英人さん（仮名）が昨年の秋、東京から京都に向かう新幹線で体験した出来事である。小林さんと友人が指定席に向かうと、すでにその席には見知らぬ3人組の観