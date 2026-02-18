チームみらいとして初めて臨んだ衆院選で、比例381万票を獲得。特に都心部での人気が高く、比例東京ブロックの中央区、港区などを含めた10の区で自民に次ぐ2番目の得票を記録した。これを受けてSNS上では「自民党の選挙不正から目を逸らすためにみらいの票を水増しした」と陰謀論を唱える人も……。ジャーナリストの石戸諭氏は「躍進の背景を冷静に分析すれば、不正や陰謀では説明できない“支持の理由”が見えてくる」と指摘する