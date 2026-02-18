1月30日、米司法省はエプスタイン氏に関する捜査資料「エプスタイン文書」を追加公開した。約300万ページ、画像約18万点、動画約2000点の膨大な資料にはビル・ゲイツ氏やイーロン・マスク氏らの大物が名を連ねる。また、事件への関与を否定していたトランプ大統領の名前も何百回と登場する。信州大学特任教授の山口真由氏は「陰謀論と結びついてきたエプスタイン文書が、皮肉にもトランプ神話そのものを揺さぶっている」と指摘する