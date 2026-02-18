’26年2月実施の衆院選は解散から投開票日まで戦後最短の16日間だった。さらに野党の再編が重なり、候補者固めにも時間がかかった。その結果、候補者の主張などが記載された視覚障害者向けの「選挙公報」の発行が遅れ、点字投票用紙が作られないなど投票時に不便を強いられることとなった作家の乙武洋匡氏は「選挙は“誰のための制度”なのか。その前提が、今回の解散・日程設定で見失われていたのではないか」と語る（以下、乙武