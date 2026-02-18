サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日に決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）第1戦が行われ、前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて15度の最多優勝を誇るレアル・マドリード（スペイン）は敵地でベンフィカ（ポルトガル）に1―0で先勝した。1次リーグ最終戦で敗れ、ダイレクトでの決勝トーナメント進出を阻止された相手からFWビニシウスが後半5分にゴールを決め、16強進出に王手をかけた。MF南野拓実が負傷離脱して