１８日に放送されたフジテレビ系「サン！シャイン」では、ミラノ・コルティナ五輪で日本時間未明に行われた女子フィギュアスケートショートプログラムを特集した。注目の女子ＳＰでは、１７歳の中井亜美が首位発進。引退を表明している坂本花織が２位という好スタート。番組では２人のスケートシーンなどを放送した。その中で、坂本が演技に入る前、中野園子コーチが坂本の手をたたいて送り出す一幕があった。谷原章介は「竹