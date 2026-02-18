岡山市によりますと、今月（２月）１０日から１３日の間に、岡山市北区の旧岡山市立福谷幼稚園と廃校となった小学校２校で、屋外水栓５０本と屋外トイレ１基が盗まれていたり壊されていたことが分かりました。岡山市からは警察に被害届を提出したということです。 【画像】壊された便器（岡山市提供）