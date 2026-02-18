【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは17日、対米投融資の第1号案件は、天然ガス発電関連が330億ドル（約5兆円）で最大だと報じた。原油の輸出施設が20億ドル超で、人工ダイヤモンド関連は約6億ドルだという。