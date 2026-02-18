ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で銅メダルに輝いた高梨沙羅（２９）＝クラレ＝、混合団体と女子個人ノーマルヒルで銅メダルの丸山希（２７）＝北野建設＝が１８日、羽田空港に帰国した。首にメダルをかけて到着口から姿を見せた２人。早朝にもかかわらず、多くのギャラリーに出迎えられると笑顔を見せた。その後、仲良く並んで報道陣の撮影に応じた２人。空港は和やかな雰囲気に包まれた。