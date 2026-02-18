マルハンの北日本カンパニーは、マルハンのオリジナルキャラクター「にゃんまる」の魅力を多くの人に届けるため、2026年2月19日(木)から2月23日(月・祝)までの5日間限定で、マルハン北日本カンパニー初のコラボカフェ「あそべる！にゃんまるカフェ」を宮城県仙台市の「BLUE LEAF CAFÉ」(仙台)にて開催する。会場では、にゃんまるをモチーフにしたオリジナルメニューの提供に加え、アトラクション体験を通じて、にゃんまるグッ