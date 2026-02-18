3月末で終了が発表された『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。事前に知らされていなかったという佐久間宣行氏は11日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)で驚きを隠さず語りながらも、音楽、映像作品、バラエティと並行してラジオを続けてきたあのの働きぶりを振り返り、「よくやってたと思う」と称賛の言葉を送った。佐久間宣行氏○「僕は何も知らなかった」「