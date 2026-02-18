伊藤忠テクノソリューションズ（CTC）は2月13日、ブランドコピー「世界をGOODに」をコアメッセージに掲げたブランディング特設サイトを開設した。事業内容および提供価値に関するコミュニケーションを一層強化していくとしている。ブランドコピー「世界をGOODに」○先進のIT技術を実装し、世界に価値をもたらすというメッセージCTCは50年以上にわたりITシステムの製品販売や開発・構築、運用・保守などのサービス提供を通じ、顧客