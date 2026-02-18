企業の価値はどのようにして決まるのか。公認会計士の白井敬祐さんは「株価が高い会社が良い会社というわけではない。株価はただの人気投票の結果に過ぎない」という――。※本稿は、白井敬祐・三ツ矢彰『会計が面白いほどわかるミステリ 決算書に隠された7つの罪』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／BING-JHEN HONG※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BING-JHEN HONG■一時時価総額5兆円を突破し