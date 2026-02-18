在宅勤務が定着するにつれ、「電気代が以前より明らかに高くなった」と感じる人は少なくありません。冷暖房やパソコンの使用時間が増えれば、毎月の光熱費に影響が出るのは自然なことです。こうした費用増加について、会社に在宅勤務手当を求めてもよいのか、それとも個人負担が当然なのか、判断に迷うケースも多いでしょう。 本記事では、制度面や法的な考え方、現実的な対応策について整理します。 在宅勤務