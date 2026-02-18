● かわいらしい一つ目ヘッドライトが印象的なこちらの原付スクーターは2003年、なんと、5万9,800円という驚きの激安価格で発売となりました。このモデルの名前はなんでしょう?5万9,800円という驚きの価格で登場した原付スクーターの名前は?大ヒント：“ちょっと乗る”というイメージの名前です通勤や通学、買い物など、1回の移動が2km程度の“ちょい乗り”に用途を絞り込んでメーカーが開発した原付スクーターです。大ヒントです