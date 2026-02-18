ナチス・ドイツはユダヤ人をどのように収容所へ送ったのか。大阪大学の鴋澤歩教授は「約300万人を効率的に運ぶために、鉄道が使われた。長時間すし詰めの貨車内は劣悪な環境で、赤ん坊をはじめ弱い者から死んでいった」という――。※本稿は、鴋澤歩『鉄道のドイツ史：帝国の形成からナチス時代、そして東西統一へ』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Oliver Chan※写真はイメージです - 写